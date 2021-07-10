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Обсужден процесс строительства третьей высоковольтной линии электропередачи Армения-Иран

Обсужден процесс строительства третьей высоковольтной линии электропередачи Армения-Иран

Генеральный директор ЗАО «Высоковольтные электрические сети» Айк Арутюнян и директор иранской компании «Санир» Мансур Сайиди 7 июля посредством видеосвязи обсудили вопрос строительства третьей высоковольтной линии электропередачи Армения-Иран. 

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе посольства Армении в Иране, достигнута договоренность о регулярном обмене информацией и взаимных визитах.

Обсуждение проходило при участии посольства Республики Армения в Исламской Республике Иран.


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