Обсужден процесс строительства третьей высоковольтной линии электропередачи Армения-Иран

Генеральный директор ЗАО «Высоковольтные электрические сети» Айк Арутюнян и директор иранской компании «Санир» Мансур Сайиди 7 июля посредством видеосвязи обсудили вопрос строительства третьей высоковольтной линии электропередачи Армения-Иран.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе посольства Армении в Иране, достигнута договоренность о регулярном обмене информацией и взаимных визитах.

Обсуждение проходило при участии посольства Республики Армения в Исламской Республике Иран.