Канцлер Австрии впервые станет отцом

Канцлер Австрии Себастьян Курц в субботу сообщил, что он и его партнер Сюзанна Тир ожидают первого ребенка.

"Мы очень рады и благодарны за то, что нас скоро будет трое. Нас ждет прекрасная совместная задача, которой мы с предвкушением ждем. Я прошу вас понять, что мы продолжим держать нашу личную жизнь в тайне, как и раньше", - как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, написал Курц на своей странице в Facebook, сопроводив публикацию фотографией с избранницей.

В ведомстве федерального канцлера уточнили, что пара ожидает первенца в конце ноября или начале декабря. Как сообщается, они еще не знают пол ребенка.

Курц, которому в августе исполнится 35 лет, и его 34-летняя избранница вместе уже много лет, но по-прежнему не зарегистрировали свои отношения. Заявления об ожидании ребенка подогревают и без того ходившие слухи о предстоящей свадьбе.