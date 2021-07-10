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Мэр Каджарана Манвел Парамазян арестован на 2 месяца

Мэр Каджарана Манвел Парамазян арестован на 2 месяца

Суд постановил арестовать мэра Каджарана Манвела Парамазяна сроком на 2 месяца. Как сообщает Арменпресс, об этом на своей странице в Facebook написала адвокат Парамазяна Лусине Саакян.

Адвокат отмечает, что суд общей юрисдикции Еревана под председательством судьи Гагика Погосяна принял решение применить в отношении Парамазяна в качестве меры пресечения арест на два месяца.

Напомним, что мэр Каджарана обвиняется в мошенничестве и даче взяток в ходе выборов.


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