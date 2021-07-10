Сибирская язва обнаружена у двух женщин в селе Исаакян Ширакской области: у них были замечены симптомы раньше, но женщины скрывали их и обратились к врачу, когда раны стали больше. Об этом сообщила Арменпресс директор Гюмрийской инфекционной больницы Астхик Бейбутян.

«В настоящее время в больнице проходят лечение 8 пациентов с такими же симптомами. Двое пациентов, обратившихся в больницу ранее, уже выписаны. Остальные будут выписаны в ближайшие дни. Случаи двух новых женщин относительно сложные. Симптомы проявились рано, но они их скрыли.

Состояние больных оценивается как средней тяжести. Это довольно глубокие раны. Они занимались самолечением и делали то, что придет на ум, а когда язва уже разрослась, испугались, обратились к нам. Если бы они обратились к нам раньше, то получили бы более легкое и быстрое лечение», - сказала Астхик Бейбутян, посоветовав горожанам не заниматься самолечением, лечение возможно только в стационаре.

Женщины купили мясо у соседей и заразились при его переработке.

30 июня и 1 июля 7 жителей села Исаакян были доставлены в Гюмрийскую инфекционную больницу с предварительным диагнозом - сибирская язва. 4 июля в больницу был доставлен еще один пациент с таким же диагнозом. 2 пациента уже выписаны из стационара.