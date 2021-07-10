В Армении подтверждено 150 новых случаев заражения COVID-19, вылечились 109 заболевших

По состоянию на 11:00 10 июля в Армении подтверждено 150 новых случаев заражения COVID-19, 97 заболевших вылечились, есть 2 летальных исходa. За последние сутки проведено 5553 тестов. Всего проведено 1 230 065 тестов.

Как передает Арменпресс, об этом сообщается на сайте Национального центра по контролю и профилактике заболеваний минздрава Армении.

Всего подтверждено 225 585 случаев заражения COVID-19, 217 587 из которых вылечились, есть 4 542 летальных исхода. На данный момент фактическое лечение от COVID-19 получают 3050 пациентов.

Согласно решению правительства Армении от 11 января, карантин, установленный с 11 сентября 2020 года по 11 января 2021 года, с целью снижения риска распространения эпидемии, продлен до 11 июля 2021 года.