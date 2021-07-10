Власти США разрешили вакцинированным учащимся не носить маски в школах

Эксперты федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) США считают, что вакцинированным учащимся и учителям можно находиться в зданиях школ без масок. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении, опубликованном в пятницу.

В новых рекомендациях отмечается, что приоритетом является возвращение к очным занятиям в школах страны осенью этого года. В ЦКПЗ подчеркивают, что в учебных заведениях "маски следует носить в помещениях всем (в возрасте 2 лет и старше), кто не был полностью вакцинирован".

В документах говорится, что администрации школ имеют право вводить собственные нормы, касающиеся ношения масок и социального дистанцирования. В школьных автобусах вакцинированным учащимся все равно следует носить маски.

В ЦКПЗ констатировали, что в США сейчас детям младше 12 лет прививки от коронавируса не делают.

По данным Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, в США выявлено более 33,8 млн случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 606 тыс. человек. Страна по обоим показателям занимает первое место в мире.