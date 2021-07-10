Сенат Гаити объявил Жозефа Ламбера временным президентом

Сенат (верхняя палата парламента) Гаити провозгласил в пятницу своего спикера Жозефа Ламбера временным президентом республики. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает новостной портал juno7.

"Новый временный президент его превосходительство Жозеф Ламбер принесет присягу <...> в присутствии представителей власти, лидеров гражданского общества", - говорится в резолюции Сената, текст которой приводит портал. Отмечается, что принятие решения поддержали восемь сенаторов из десяти.

"Избранный народом в качестве сенатора Жозеф Ламбер выбран своими коллегами для выполнения функций временного президента Республики Гаити вплоть до вступления в должность <...> избранного президента 7 февраля 2022 года", - говорится в резолюции.

Ранее Гаитянская партия Тет Кале, обладающая крупнейшей фракцией в Палате депутатов (нижняя палата парламента) Гаити, предложила назначить Ламбера на пост временного президента до избрания нового главы государства. Партия также считает, что стать премьер-министром и сформировать правительство должен Ариэль Анри. Президент Жовенель Моиз за два дня до того, как был убит, назначил Анри главой кабмина, однако последний не успел вступить в должность.

После убийства президента страны и.о. премьер-министра Гаити Клод Жозеф взял в свои руки управление страной. Назначенный Моизом на пост премьера Анри заявил, что именно он должен взять на себя управление республикой до новых выборов, отметив, что не считает нынешнее правительство полноценным. Президентские и парламентские выборы в Гаити назначены на 26 сентября, второй тур выборов президента в случае необходимости пройдет 21 ноября.

Жовенель Моиз получил смертельное ранение в результате нападения неизвестных на его резиденцию 7 июля. Во время нападения первая леди страны Мартин Моиз также была ранена и доставлена в госпиталь. И.о. премьера Жозеф призвал население к спокойствию, заверив, что "ситуация в области безопасности в стране находится под контролем Гаитянской национальной полиции и Вооруженных сил Гаити". Совет министров ввел военное положение в республике на 15 дней.