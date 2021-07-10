Европейские индексы выросли - 09-07-21
МОСКВА, 10 ИЮЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 9 июля:
Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX вырос на 1.73% и составил 15687.93 пункта, французский CAC 40 вырос на 2.07% и составил 6529.42 пункта, британский FTSE вырос на 1.30% и составил 7121.88 пункта, а российский RTSI вырос на 0.45% и составил 1635.04 пункта.
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