Тигран Саакян назначен председателем Апелляционного уголовного суда

Президент Армении Армен Саркисян подписал указ о назначении Тиграна Саакяна председателем Апелляционного уголовного суда. Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении, Саакян назначен на должность сроком на три года.