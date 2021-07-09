Важнейшей задачей является формирование новой национальной повестки: Никол Пашинян принял Ара Тораняна

Исполняющий обязанности премьер-министра Никол Пашинян принял сопредседателя Координационного совета армянских организаций Франции Ара Тораняна.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, Никол Пашинян подчеркнул важность регулярных контактов между представителями правительства Армении и диаспоры, которые дают возможность обмениваться оценками, выслушать позиции друг друга. По словам исполняющего обязанности премьер-министра, стоящие перед Родиной вызовы возможно решить только посредством консолидации национального потенциала. Никол Пашинян добавил, что важнейшей задачей в сложившейся новой ситуации является формирование новой национальной повестки дня с учетом целей и возможностей.

“Мы должны консолидировать наши национальные возможности, чтобы противостоять вызовам и продвигать национальную повестку дня”, - сказал исполняющий обязанности премьер-министра.

Ара Торанян коснулся деятельности Координационного совета армянских организаций Франции, действий по защите интересов нашей страны во Франции, процесса сотрудничества с властями этой страны. Г-ин Торанян подчеркнул важность обеспечения стабильности на Родине и слаженного и последовательного сотрудничества с диаспорой в решении возникших проблем.

“Заслуживает высокой оценки выбранный Вами путь по укреплению демократических ценностей. Мы были и останемся приверженными защите и развитию государственности нашей Родины”, - сказал Ара Торанян.