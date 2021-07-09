В суд подано ходатайство об аресте мэра Каджарана Манвела Парамазяна
В суд подано ходатайство об аресте мэра Каджарана Манвела Парамазяна. Как сообщает Арменпресс, об этом заявила адвокат Манвела Парамазяна Лусине Саакян.
Мэр Каджарана обвиняется в мошенничестве и даче взяток на выборах.
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