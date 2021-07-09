Самым важным в нашей повестке дня является вопрос уточнения статуса Арцаха: Пашинян встретился с Араиком Арутюняноm

Исполняющий обязанности премьер-министра Никол Пашинян в правительстве провел встречу с президентом Республики Арцах Араиком Арутюняном. Встреча является первой после внеочередных парламентских выборов в Армении и рабочего визита Никола Пашиняна 7 июля в Российскую Федерацию.

Никол Пашинян: Господин президент, приветствую Вас в правительстве. Это наша первая после внеочередных парламентских выборов официальная встреча, и очень важно, чтобы мы наметили дальнейшие шаги. Вместе мы прошли очень сложный путь, я имею в виду Республику Арцах, Республику Армения, наш народ. И бремя и честь вести наш народ в трудные времена лежит на наших плечах, и мы обязаны с честью выполнить свою миссию.

Конечно, мы - сейчас Вы немного больше, но и я в предвыборный период и после него - много говорили об обстоятельствах произошедшего. И еще есть обстоятельства, которые, конечно, у нас будет возможность рассмотреть. Считаю очень важным подчеркнуть, что в предвыборный период я четко подчеркнул необходимость тщательного изучения всех обстоятельств 44-дневной войны, и важно, чтобы мы сформулировали такой формат и организовали работу таким образом, чтобы она была надежной, потому что должны быть даны ответы на многие важные вопросы.

Считаю также важным констатировать, что после 44-дневной войны мы вместе приложили достаточно серьезные усилия для восстановления нормальной жизни в Арцахе. За это время у нас были, наверное, десятки рабочих встреч, часть из которых была освещена, другая часть - не освещена. И я, честно говоря, очень доволен уровнем нашего сотрудничества, решения, которые были приняты до сих пор, я считаю достаточно эффективными.

Надеюсь, наши соотечественники в Арцахе почувствуют эффективность этих решений, но, конечно, есть стратегические программы, которые предстоит обсудить в ближайшее время, я имею в виду социально-экономическую сферу. Конечно, в нашей повестке дня самым важным остается вопрос об уточнении статуса Арцаха. И мы должны констатировать, что после 9 ноября сопредседатели Минской группы ОБСЕ сделали заявление, по сути, зафиксировав эту повестку дня как рабочую. И мы также должны уточнить наши дальнейшие действия, постараться принять определенную стратегию в новой ситуации, наметить пути достижения наших целей.

Приветствую Вас еще раз, уверен, что в результате сегодняшних обсуждений мы придадим новый импульс тем программам, которые уже реализуются, а также сформулируем предстоящие проекты.

Араик Арутюнян: Многоуважаемый господин премьер-министр, прежде всего хочу поблагодарить Вас за прием. Хочу также пожелать Вам успехов в контексте получения вотума доверия народа в результате выборов и дальнейшего руководства правительством Республики Армения.

Убежден, что обсужденные нами программы приведут к социально-экономическому развитию Арцаха. Мы должны объединить армян вокруг Арцаха. Конечно, на протяжении десятилетий армяне всегда поддерживали Арцах, но сегодня нам как никогда нужна сплоченность, и мы добьемся этого.

Хочу однозначно констатировать, что сегодня регулируются социально-экономические проблемы, и социальные программы, реализованные правительством Армении, однозначно вывели Арцах из состояния шока. Сегодня социальная политика позволяет с уверенностью констатировать, что нет семьи, которая не была бы в центре внимания, и все это однозначно только и только за счет средств, предоставленных правительством Армении.

А средства, собранные Всеармянским фондом “Айастан”, уже тратятся на жилищное строительство и развитие инфраструктуры. Сегодня Арцах - это большая стройплощадка. Программы должны быть продолжены, прежде всего, жилищное строительство, что является нашей главной задачей. Сегодня жилищная проблема в Арцахе настолько остра, что даже строительство одной квартиры в день будет недостаточно. Для реализации задуманного нам нужно строить не менее 4-5 квартир в сутки. Мы хотим представить эту программу армянам всего мира, чтобы каждый армянин участвовал в жилищных программах в ближайшие годы.

Но, конечно, самым важным в Арцахе является вопрос безопасности и статуса. И, к счастью, принцип статуса, как был до войны, не изменился в повестке дня Минской группы ОБСЕ. Мы должны стремиться сохранить этот вопрос в повестке дня. Все Ваши заявления, наши заявления о том, что путь Арцаха к независимости не подлежит обсуждению, свидетельствуют, что мы должны продолжать нашу борьбу.

Что касается безопасности, хочу заверить, что Армия обороны и миротворческие силы совместно контролируют ситуацию. География действительно трудная, но, к счастью, никаких серьезных проблем не было. Сегодня идет сбор урожая, нет никаких проблем или препятствий. На протяженности сегодняшней линии соприкосновения ведутся работы по восстановлению инфраструктуры.

Есть проекты, которые мы должны совместно обсудить. Они касаются восстановления того, что мы потеряли, и это требует большой напряженной работы.

Господин премьер-министр, еще раз хочу пожелать Вам удачи в выполнении большой ответственности, которую Вы взяли на себя в очень трудный период, с честью.