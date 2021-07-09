Азиатские индексы снизились - 09-07-21

ТОКИО, 9 ИЮЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 9 июля на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии снизился на 0.63% и составил 27940.42 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX снизился на 0.41% и составил 1912.38 пункта: Китайский Shanghai Composite снизился на 0.04% и составил 3524.09 пункта, а HANG SENG вырос на 0.70% и составил 27344.54 пункта.