Время в Ереване: 11:07:36,   9 Июль

Азиатские индексы снизились - 09-07-21

Азиатские индексы снизились - 09-07-21

ТОКИО, 9 ИЮЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 9 июля на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии снизился на 0.63% и составил 27940.42 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX снизился на 0.41% и составил 1912.38 пункта: Китайский Shanghai Composite снизился на 0.04% и составил 3524.09 пункта, а HANG SENG вырос на 0.70% и составил 27344.54 пункта.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации