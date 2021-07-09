Католикос Всех Армян принял комиссара ЕС по вопросам расширения и европейской политики соседства

9 июля Верховный Патриарх и Католикос всех армян Его Святейшество Гарегин II в Первопрестольном Святом Эчмиадзине принял комиссара ЕС по вопросам расширения и европейской политики соседства Оливера Вархе. Как сообщает «Арменпресс», информационная система Первопрестола сообщила, что Католикос Всех Армян приветствовал визит Оливера Вархе в Армению в рамках его посещения региона, подчеркнув, что этот визит должен дать новый импульс развитию отношений ЕС-Армения. Его Святейшество также приветствовал визит комиссара в Святой Эчмиадзин, отметив, что это свидетельствует о роли Армянской церкви. В этой связи Его Святейшество отметил, что Первопрестольный Святой Эчмиадзин рассчитывает на более ощутимое и практическое сотрудничество с Европейским Союзом по вопросам, представляющим общий интерес.

Католикос Всех Армян в лице комиссара выразил особую признательность за содействие, оказываемое Европейским Союзом в последние годы, особенно в период эпидемии, во время второй Арцахской войны и в послевоенный период.

Затем к визиту в Армению обратился комиссар Оливер Вархе, отметив значение его встречи с Католикосом Всех Армян. Он представил цели визита, гуманитарную помощь, оказываемую Армении в рамках различных программ, на сегодняшний день это - преодоление нынешнего кризиса, укрепление стабильности и мира в регионе и будущие программы ЕС, направленные на экономическое развитие. Оливер Вархе в вопросах установления мира, укрепления надежды и веры в будущее сотрудничеству с Армянской церковью придал особое значение.

Католикос Всех Армян коснулся послевоенной ситуации и множества вызовов, выразив надежду, что при поддержке структур ЕС, стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ и дружественных государств нагорно-карабахский конфликт окончательно будет разрешен, что сможет гарантировать безопасность и сохранность Арцаха.

Приветствуя готовность ЕС внести свой вклад в решение региональных проблем посредством различных инвестиционных программ, Его Святейшество подчеркнул необходимость скорейшего преодоления текущих вызовов, стоящих перед Арменией и Арцахом. По этому поводу Его Святейшество особо затронул вопрос о военнопленных, содержащихся в Азербайджане, а затем выразил обеспокоенность по поводу посягательств на границы Армении, а также сохранения армянского духовного и культурного наследия на территориях, находящихся под контролем Азербайджана, осквернения, уничтожения и фальсификация исторических ценностей. Его Святейшество особо подчеркнул роль и позицию международного сообщества в преодолении упомянутых проблем и прекращении пропаганды арменофобии.