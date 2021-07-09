Тигран Авинян провел заседание Рабочей группы по координации работ по застройке 33- го квартала Еревана

Под председательством исполняющего обязанности вице-премьера Республики Армения Тиграна Авиняна 9 июля состоялось заседание Рабочей группы по координации реализуемых в рамках программы застройки 33-го квартала Фирдуси работ.

В своем приветственном слове Тигран Авинян представил результаты деятельности рабочей группы:

завершено проектирование 13 лотов, при этом в случаю 8 лотов - полностью;

на комплексную экспертизу подано 7 лотов, получено разрешение на строительство 1 лота;

с целью повышения эффективности реализации недвижимости была задействована общинная некоммерческая организация “Бюро по реализации инвестиционных программ по застройке Еревана” мэрии столицы. Планируется заключить договора примерно с 50 семьями, завершив тем самым работу по реализации;

размер компенсации за имущество увеличился с 600-700 долларов за квадратный метр до 1700-2000 долларов;

по 5 лотам с потенциальными инвесторами ведутся переговоры, которые должны быть завершены в ближайшие месяцы;

по всем лотам уже выдано заключение государственной экспертизы воздействия на окружающую среду;

по части всех памятников на территории застройки представлены проектные задания, которые станут основой для застройщиков при ремонте дворовых территорий памятников. При этом, памятники в квартале будут сохранены, а также будут обеспечены объявленные ранее правительством Республики Армения условия.

Исполняющий обязанности вице-премьера добавил, что реконструкция 33-го квартала Еревана является одной из приоритетных задач правительства. По его словам, хотя процесс сложный и унаследованный, его необходимо довести до логического завершения. Тигран Авинян отметил, что 33-й квартал Еревана имеет большое значение для столицы с точки зрения создания как исторической, так и здоровой и комфортной городской среды.

В ходе заседания были затронуты текущие вопросы застройки 33-го квартала Еревана, в том числе комплексные экспертизы, список подлежащих сносу построек и разрешения на снос, вопросы проектов и начала строительства нескольких лотов. Во второй части заседания к обсуждениям рабочей группы присоединились представители застройщиков 33-го квартала.

Соответствующим ведомствам даны поручения по дальнейшим шагам.