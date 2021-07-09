Никол Пашинян встретился с руководителями около десятка внепарламентских политических сил

Исполняющий обязанности премьер-министра Никол Пашинян встретился с лидерами около десятка внепарламентских политических сил.

Как передает «Арменпресс», Управление по связям с общественностью правительства сообщило, что во встрече участвовали руководители Либеральной партии Самвел Бабаян, Прогрессивно-центристской партии «Альянс»Тигран Уриханян, партии «Справедливая Армения» Норайр Норикян, партии «Суверенная Армения» Давид Санасарян, Демократической партии Армении Тигран Арзаканцян, Европейской партии Армении Тигран Хзмалян, Христианско-демократической партии Армении Левон Ширинян, партии «Единая Родина» Мгер Тертерян, Консервативной партии Микаэл Айрапетян председатель правления Социал-демократической партии «Гнчакян» Седрак Ачемян.

Исполняющий обязанности премьер-министра Никол Пашинян поблагодарил присутствующих за принятие приглашения на встречу. «Хочу проинформировать Вас с чисто организационной точки зрения, что и с другими партиями была достигнута договоренность, но руководитель партии «Республика» господин Саргсян и председатель партии «Просвещенная Армения» Эдмон Марукян не в стране. Но мы решили провести встречу, потому что была договоренность организовать первую встречу в течение 15 дней.

Думаю, сегодня нам нужно договориться о том, что делать дальше, потому что, как мы и договаривались, первая встреча будет носить чисто организационный характер, чтобы выслушать мнения о том, как мы будем работать. Мы должны постараться создать постоянный формат с моим участием и представительством внепарламентских сил. Мы рассматриваем это как площадку для обсуждения вопросов, стоящих на повестке дня нашей общественной жизни, политической жизни, экономической жизни, и, если можно так выразиться, площадку для мозгового штурма, где мы можем обсудить все возможные вопросы», - сказал Никол Пашинян.

На встрече стороны обменялись мнениями о дальнейшей деятельности этого формата, о повестке и графике работы.

Первое заседание с участием исполняющего обязанности премьер-министра Никола Пашиняна и лидеров внепарламентских политических сил решено провести в ближайшее время.