СМИ: при пожаре на заводе в Бангладеш погибли 53 человека

Число погибших в результате пожара, вспыхнувшего на заводе по производству сока в городе Нараянгандж в Бангладеш, увеличилось до 53. Как передает Арменпресс, об этом в пятницу сообщила газета The Bangladesh Observer . Ранее Agence France-Presse информировало о 43 погибших.

"Пока нельзя назвать точное число жертв, так как из-под завалов еще могут быть извлечены тела," - цитирует газета представителя пожарной службы и гражданской обороны округа Нараянгандж Абдуллу аль-Арефина.

По его словам, пожар начался в семиэтажном здании в четверг вечером. Пожарным удалось взять пламя под контроль к утру пятницы, однако позже огонь снова усилился. Спасательная операция продолжается.

Пострадавшие госпитализированы. Ведется расследование произошедшего.

Как сообщало агентство United News of Bangladesh, причиной возгорания могли стать сварочные работы.

По словам одного из сотрудников завода, часть пострадавших получили ранения при попытке спастись, выпрыгнув из окон верхних этажей. Он также добавил, что на заводе работали порядка 7-8 тыс. человек, поэтому число жертв пожара может возрасти.