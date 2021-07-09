В Ереване отметили День независимости Аргентинской Республики

9 июля на площади Республики Аргентины состоялась торжественная церемония, посвященная 205-летию провозглашения независимости Аргентины в 1816 году. Как передает «Арменпресс», посольство Аргентины в Армении сообщило, что в мероприятии участвовали начальник Управления стран Америки МИД Армении Армен Еганян, глава группы дружбы Аргентина-Армения Национальное собрания Армении Владимир Варданян, а также члены аргентинской общины и представители прессы.

Церемония возложения венков прошла у памятника Мануэлю Бельграно, на площади Республики Аргентины, в нескольких метрах от посольства Аргентины в Ереване.

Для аргентинцев эта дата знаменует исторический день, когда депутаты объединенных провинций Рио-де-ла-Плата собрались в городе Сан-Мигель-де-Тукуман, чтобы объявить о своей независимости от правительства Испании, подтвердив свою волю к созданию независимой республики.

В своем выступлении посол Мариано Вергара процитировал слова аргентинского писателя Хорхе Луиса Борхеса. «Никто не Родина, но мы все - Родина, друзья, это вечный акт».

По случаю Дня независимости Аргентины мэрия Еревана на всех экранах города разместила аргентинский флаг.