Армения осенью приобретет вакцины «Джонсон и Джонсон» и «Новавакс»

Для борьбы с эпидемией COVID-19 в рамках платформы «Ковакс» Минздрав Республики Армения осенью 2021 года закупит 50 000 вакцин производства американской компании «Johnson & Johnson», которые прививаются одной дозой. И около 300 000 доз вакцины от американской компании «Новавакс», которая используется в двух дозах.

Как сообщает «Арменпресс», об этом 9 июля на встрече с журналистами заявила и. о. министра здравоохранения Анаит Аванесян.

Она отметила, что в рамках платформы «Ковакс» бывает возможность закупать вакцины. Закупить вакцину Pfizer можно было в феврале и в январе. Армения могла получить 15 000 доз на 7 500 человек. «Было нецелесообразно вкладывать средства в такую небольшую партию. У нас тогда не было соответствующей инфраструктуры», - сказала и. о. министра.

По словам Аванесян, на данный момент на средства министерства сделаны определенные дополнения. «У нас есть соглашения с донорскими организациями об инвестировании в создание полной инфраструктуры для поддержания строгих условий ледовой цепи Pfizer для по всей Армении, что будет реализовано в ближайшие месяцы», - подчеркнула Анаит Аванесян.

Она напомнила, что Армения - одна из самофинансируемых стран, в рамках платформы «Ковакс», она не получает вакцину в подарок, а приобретает ее.