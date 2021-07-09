Посол Австралии в Армении президенту Армении вручил верительные грамоты

9 июля чрезвычайный и полномочный посол Австралии в Республике Армения Грэйм Михан (резиденция в Москве) вручил президенту Республики Армения Армену Саргсяну верительные грамоты. Как передает «Арменпресс», Управление по связям с общественностью Аппарата президента сообщило, что президент Саргсян поздравил и пожелал послу успехов, выразив уверенность, что он приложит все усилия для активизации двусторонних отношений. Президент Армении отметил, что у двух дружественных стран есть большой потенциал для развития сотрудничества, подчеркнув, что для развития и продвижения армяно-австралийских отношений можно сделать и больше. Президент Саргсян особо выделил сферы науки и высоких технологий, культуры, туризма.

Собеседники сошлись во мнении, что армянская община Австралии является уникальным мостом между двумя странами и играет важную роль в расширении двустороннего сотрудничества.

Посол Грэйм Михан заверил, что он готов сделать все возможное для укрепления и углубления отношений между Арменией и Австралией.