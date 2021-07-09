Мы готовы содействовать экономическому и социальному восстановлению Армении: Оливер Вархе

Исполняющий обязанности премьер-министра Никол Пашинян принял делегацию во главе с комиссаром ЕС по вопросам расширения и европейской политики соседства Оливером Вархе. Как передает «Арменпресс», Управление информации и по связям с общественностью правительства РА сообщило, что вначале состоялась приватная беседа Никол Пашиняна с г-ном Вархе, затем она продолжилась в расширенном составе.

Как передает «Арменпресс», Никол Пашинян приветствовал визит возглавляемой Комиссаром делегации в нашу страну, отметив, что этот визит рассматривается как заинтересованность ЕС в развитии сотрудничества с Республикой Армения. «Армения также заинтересована в развитии отношений с ЕС», - сказал он. По словам Никола Пашиняна, после кризиса, вызванного 44-дневной войной, развязанной Азербайджаном, в нашей стране были проведены внеочередные парламентские выборы, которые, по мнению международных наблюдателей, соответствовали демократическим стандартам. «Фактически, впервые в нашей стране демократические процессы стали средством выхода из кризиса, поскольку выборы в Армении обычно вызывали кризисы. Таким образом, в нашей стране создан очень важный институт - институт выборов, которые прошли и при содействии Евросоюза», - сказал Никол Пашинян.

Исполняющий обязанности премьер-министра с удовлетворением подчеркнул, что ЕС продолжает выражать готовность поддерживать программы, направленные на развитие Армении. Программы направлены на укрепление демократических институтов, стимулирование экономики, развитие малого и среднего бизнеса и становление гражданского общества как института. «Мы ценим ощутимый пакет программ Европейского Союза, направленных на прогресс Армении, который мы расцениваем как ответ на необратимые демократические процессы, происходящие в Армении», - сказал Никол Пашинян.

Оливер Вархе выразил надежду, что глобальный кризис, связанный с пандемией COVID-19, близится к концу и стороны могут приступить к реализации программ, направленных на посткризисное будущее. «Мы хотим участвовать в развитии демократических институтов Армении и в восстановлении экономики. Мы готовы внести свой вклад в беспрецедентное экономическое и социальное восстановление вашей страны в сотрудничестве с правительством Армении», - сказал еврокомиссар по вопросам соседства и расширения, подчеркнув, что в ближайшее время они будут работать с армянской стороной над крупномасштабными экономическими и инвестиционными проектами. Программы установлены правительством Армении в рамках своих приоритетов. Оливер Вархе отметил, что пакет в 1,6 миллиарда из общих 2,6 миллиарда долларов, предусмотренных для Армении, будет направлен на 5 программных направлений: укрепление демократии, продвижение экономики, развитие малого и среднего бизнеса, энергетика и на сферы инфраструктур. «Благодаря этим крупным инвестициям мы сможем добиться больших результатов. Это мощные и крупномасштабные проекты, над которыми мы можем работать вместе, чтобы воплотить их в жизнь», - сказал Оливер Вархе.

Комиссар отметил, что ЕС готов помочь в преодолении региональных вызовов, достижении взаимосвязанности и экономической интеграции. Он добавил, что ЕС готов предоставить новые программы, чтобы помочь восстановить регион, пострадавший от 44-дневной войны, бороться с эпидемией, в том числе предоставить новые вакцины и признать сертификаты на вакцины.

Никол Пашинян отметил эффективную реализацию крупного инвестиционного пакета, предоставленного ЕС нашей стране, добавив, что предстоящий саммит программы Восточного партнерства придаст новый импульс сотрудничеству Армения-ЕС, включая процесс либерализации визового режима и дальнейшее GSP + сотрудничество.

Исполняющий обязанности премьер-министра также коснулся послевоенной ситуации, и подчеркнул необходимость обеспечения возвращения армянских военнопленных и высоко оценил личный вклад Европейского Союза, в частности президента Европейского Совета Шарля Мишеля, в деле возвращения 15 заключенных в предвыборный период. Он отметил, что Армения готова к реализации гуманитарных шагов и подчеркнул важность последовательных усилий международного сообщества по сохранению историко-культурного наследия Нагорного Карабаха.

Подводя итоги встречи, и. о. премьер-министра подчеркнул, что большой пакет, предложенный Евросоюзом Армении, рассматривается правительством Армении не столько как возможность привлечь большие финансовые ресурсы, сколько как внедрение в нашей стране европейских ценностей.