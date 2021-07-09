Армен Саргсян по случаю Дня независимости направил президенту Аргентины поздравительное послание

Президент Республики Армения Армен Саргсян по случаю национального праздника - Дня независимости направил президенту Аргентинской Республики Альберто Фернандесу поздравительное послание. Об этом «Арменпресс» сообщили в Управлении по связям с общественностью Аппарата президента РА.

«Отношения между Арменией и Аргентиной основаны на взаимном доверии, уважении и расположении. Я надеюсь, что совместными усилиями армяно-аргентинские дружественные отношения будут и дальше укрепляться в атмосфере взаимопонимания. Тесные исторические связи между двумя народами станут новым импульсом для дальнейшего политического диалога на высоком уровне и сотрудничества между нашими странами», - написал президент Саргсян.