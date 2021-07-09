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Армен Саргсян по случаю Дня независимости направил президенту Аргентины поздравительное послание

Армен Саргсян по случаю Дня независимости направил президенту Аргентины поздравительное послание

Президент Республики Армения Армен Саргсян по случаю национального праздника - Дня независимости направил президенту Аргентинской Республики Альберто Фернандесу поздравительное послание. Об этом «Арменпресс» сообщили в Управлении по связям с общественностью Аппарата президента РА.

«Отношения между Арменией и Аргентиной основаны на взаимном доверии, уважении и расположении. Я надеюсь, что совместными усилиями армяно-аргентинские дружественные отношения будут и дальше укрепляться в атмосфере взаимопонимания. Тесные исторические связи между двумя народами станут новым импульсом для дальнейшего политического диалога на высоком уровне и сотрудничества между нашими странами», - написал президент Саргсян.


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