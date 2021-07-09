Евросоюз был и остается одним из ключевых партнеров Армении: Мгер Григорян

Европейский Союз в реализации амбициозной программы реформ был и остается одним из ключевых партнеров Армении.

Как сообщает «Арменпресс», об этом, подводя итоги визита в Армению делегации во главе с комиссаром Еврокомиссии по вопросам расширения и политики европейского соседства Оливером Вархе, заявил и. о. вице-премьера Армении Мгер Григорян.

По словам Мгера Григоряна, несмотря на стоящие перед ней вызовы, Армения последовательно идет по пути демократических реформ.

«Я хотел бы подчеркнуть, что Европейский Союз был и остается одним из ключевых партнеров Армении в претворении в жизнь амбициозной программы реформ. В этом контексте я должен указать на необходимость завершения процесса ратификации Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве и задействования его в полную силу. Подтверждая приверженность Армении демократии, правам человека и верховенству закона, я уверен, что эффективное выполнение положений соглашения сыграет важную роль в обеспечении непрерывности этих реформ», - сказал и. о. вице-премьера.

Еврокомиссар по вопросам расширения и политики европейского соседства Оливер Вархе и его делегация встретились с исполняющим обязанности премьер-министра Армении Николом Пашиняном и исполняющим обязанности вице-премьера Мгером Григоряном.

Еврокомиссар и Мгер Григорян обменялись мнениями об активном сотрудничестве между Арменией и Европейским Союзом, о текущей повестке дня партнерства, а также по широкому кругу вопросов, связанных с дальнейшим развитием отношений.

Стороны коснулись сложных вызовов, которые возникли вследствие войны, развязанной Азербайджаном против Арцаха 27 сентября 2020 году и пандемии.

«Хочу подчеркнуть, что Армения благодарна Европейскому Союзу как за содействие в борьбе с эпидемией, так и за гуманитарную помощь, оказываемую нашим соотечественникам, пострадавшим от войны, развязанной Азербайджаном против Арцаха. Мы обсудили наши дальнейшие действия, направленные на смягчение тяжелых последствий широкомасштабной военной агрессии против Арцаха и послевоенной ситуации. В качестве приоритета мы обозначили немедленное возвращение военнопленных и гражданских лиц, содержащихся в Азербайджане, в соответствии с международным гуманитарным правом, без предварительных условий, что закреплено в трехстороннем заявлении от 9 ноября 2020 года» , - сказал Мгер Григорян, подчеркнув, что Армения привержена урегулированию нагорно-карабахского конфликта исключительно мирным путем, в рамках сопредседательства Минской группы ОБСЕ.