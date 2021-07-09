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В Австрии электричка со школьниками сошла с рельсов и упала в реку

В Австрии электричка со школьниками сошла с рельсов и упала в реку

Региональная пассажирская электричка сошла с рельсов в федеральной земле Зальцбург. Один вагон упал в реку Мура, 17 школьников пострадали. Как передает Арменпресс, об этом сообщил в пятницу ТАСС начальник региональной спасательной операции Красного Креста Антон Шильхер.

"В поезде находились 54 школьника, 17 человек получили легкие травмы", - сказал Шильхер. Все пассажиры поезда были гражданами Австрии, уточнил спасатель.


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