В Австрии электричка со школьниками сошла с рельсов и упала в реку

Региональная пассажирская электричка сошла с рельсов в федеральной земле Зальцбург. Один вагон упал в реку Мура, 17 школьников пострадали. Как передает Арменпресс, об этом сообщил в пятницу ТАСС начальник региональной спасательной операции Красного Креста Антон Шильхер.

"В поезде находились 54 школьника, 17 человек получили легкие травмы", - сказал Шильхер. Все пассажиры поезда были гражданами Австрии, уточнил спасатель.