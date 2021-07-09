Эпидемиологическая ситуация в Армении в последние месяцы управляема: Анаит Аванесян

Эпидемическая ситуация, вызванная эпидемией COVID-19, в Армении в последние два-три месяца остается вполне управляемой.

Как сообщает «Арменпресс», об этом 9 июля на встрече с журналистами заявила и. о. министра здравоохранения Анаит Аванесян.

«Эпидемия - большое бремя для здравоохранения, вызов, мы понимаем, что насколько это важно для поддержания стабильной ситуации и нормального функционирования экономики страны», - сказала Аванесян.

Она напомнила, что из 4 046 тестов, проведенных за прошедший день, подтверждено 148 положительных случаев. «На данный момент мы поддерживаем процент положительных случаев при ежедневном тестировании на уровне до 4%, что неплохо, хотя мы наблюдаем рост скорости воспроизводства, общих цифр. Неделю или две назад цифры были ниже», - сказала и. о. министра.

Анаит Аванесян напомнила, что на сегодня из перепрофилированных медицинских центров центров COVID действуют Медицинский центр Святого Григория Просветителя с филиалом в Аване, Медицинский центр Спитака, Инфекционная больницы Норка и Капана.

«В этих минимальных рамках мы можем оказывать пациентам надлежащую медицинскую помощь», - подчеркнула Аванесян.