В «Арарат-Армении» новый футболист

Ереванский футбольный клуб «Арарат-Армения» пополнил свой состав.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщила пресс-служба клуба. Футбольный клуб «Арарат-Армения» подписал контракт с полузащитником Элвином Тера. 24-летний футболист до перехода в команду выступал за грузинский клуб «Сабуртало».

Победителем сезона 2020/2021 чемпионата Армии по футболу стал ереванский «Алашкерт». На втором месте «Ноа», который уже второй год становится серебряным призером. Замыкает тройку «Урарту». «Арарат» в турнирной таблице занимает 4-е место, «Арарат-Армения» - 5-е, «Ван» - 6-е, «Пюник» - 7-е, «Ширак» замыкает таблицу.