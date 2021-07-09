Талибы заверили, что не допустят присутствия ИГ в Афганистане

Террористическая группировка "Исламское государство" (запрещена в РФ) не будет действовать на территории Афганистана. С таким заверением выступил в пятницу на пресс-конференции глава делегации радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ), находящейся в Москве, Шахабуддин Делавар, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Мы предпримем все меры, чтобы движения ИГ никогда не было на территории Афганистана", - сказал он.