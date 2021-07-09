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Мануэл Петросян - второй на турнире “Serbia Open”

Мануэл Петросян - второй на турнире “Serbia Open”

Гроссмейстер Мануэл Петросян - второй на международном турнире, проходящем в Сербии.

Как сообщает «Арменпресс», в Сербии завершился международный турнир этого года “Serbia Open international”, в котором приняли участие 289 шахматистов из 41 страны, в том числе 52 гроссмейстера.

Победителем турнира стал молодой гроссмейстер из Индии Нихал Сарин, набравший 7,5 балла из 9 возможных. Мануэл Петросян, представляющий Армению, набрал 7 очков и занял второе место. Самвел Тер-Саакян набрав 6,5 балла, занял 12-е место.


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