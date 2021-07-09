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Дом-музей Арама Хачатуряна представит анимационный фильм о путешествиях композитора

Дом-музей Арама Хачатуряна представит анимационный фильм о путешествиях композитора

9 июля Дом-музей Арама Хачатуряна на суд меломанов вынесет посвященный великому композитору новый анимационный фильм «Путешествуем с Хачатуряном».

Как сообщает «Арменпресс», фильм на четырех языках: армянском, русском, английском, французском. Он рассказывает о зарубежных гастролях известного композитора.

«Я имел счастье выступать с концертами почти во всех странах Европы, в ряде стран Америки, в Египте, Ливане, Японии. Каждый тур был новой встречей с интересными людьми, с замечательными музыкальными коллективами, с известными писателями, артистами, общественными деятелями», - рассказывал Арам Хачатурян.

Фильм снят компанией «ILABS Armenia» при содействии Министерства образования, науки, культуры и спорта Республики Армения. Использованы архивные материалы Дома-музея.


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