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В розыгрыше Кубка мира участвует рекордное количество армянских шахматистов

В розыгрыше Кубка мира участвует рекордное количество армянских шахматистов

В российском городе Сочи стартует розыгрыш Кубка мира по шахматам среди мужчин и женщин.

Как сообщает «Арменпресс», Армению в мужском турнире представят 5 шахматистов: Левон Аронян, Габриэль Саркисян, Ованнес Габузян, Айк Мартиросян и Шант Саргсян. Следует отметить, что это для Армении рекордное количество. Максимальное количество армянских участников чемпионата мира, проводимого с 2005 года, составляло 4 человека.

Армению в женском турнире представит лидер женской сборной Армении Элина Даниелян.

В этом году розыгрыш Кубка мира по шахматам проходит в России, в Сочи. В мужском турнире участие примут 206 шахматистов, в женском турнире 103 шахматистки. Чемпионат завершится 6 августа.  


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