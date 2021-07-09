Артур Давтян обсудил с Христосом Якумопулосом гуманитарные последствия Арцахской войны

Генеральный прокурор Республики Армения Артур Давтян в рамках Международной конференции руководителей прокуратур европейских стран в Санкт-Петербурге встретился с главой Главного управления по правам человека и соблюдению законности Совета Европы Христосом Якумопулосом. Об этом «Арменпресс» сообщили в Управлении по связям с общественностью Генпрокуратуры Армении.

Стороны высоко оценили отношения между Арменией и Советом Европы и долгосрочное сотрудничество между ними в борьбе с преступностью, в рамках которого прокуратура Республики Армения участвует в соответствующих программах Совета Европы.

На встрече подробно обсуждались гуманитарные последствия Арцахской войны, особенно в ракурсе нарушений основных прав и свобод человека.

Генеральный прокурор Республики Армения Артур Давтян, в частности, представил факты тотального нарушения прав армянских военнослужащих, военнопленных, а также гражданских лиц со стороны Вооруженных сил Азербайджана как во время войны 2020 года, так и после принятия трехстороннего заявления о прекращении огня 10 ноября 2010 года. Оценив их как неприемлемые для любого государства-члена СЕ, особенно в области прав человека, Артур Давтян заявил о необходимости должного реагирования на такие проявления со стороны структур СЕ и международного сообщества.

Артур Давтян отметил, что полноценная реализация 8-го пункта трехстороннего заявления и полное и справедливое решение вопросов гуманитарного характера могут стать гарантией установления мира в регионе, сотрудничества в экономической и в других сферах. Однако деструктивные действия азербайджанской стороны не способствуют стабилизации ситуации, они прямо противоречат требованиям трехстороннего заявления.

В качестве примера деструктивности Артур Давтян напомнил о незаконном уголовном преследовании армянских военнопленных и об организации сфабрикованных судебных процессов по необоснованным обвинениям против армянских военнопленных, отметив, что они сопровождаются многочисленными грубыми нарушениями прав армянских военнопленных, гражданских лиц, гарантированных Европейской конвенцией по правам человека.

Артур Давтян также представил умышленные преступные посягательства на историческое и культурное наследие Армении со стороны азербайджанских вооруженных сил на почве национальной ненависти.

Была выражена взаимная готовность к обмену информацией по рассматриваемому вопросу.