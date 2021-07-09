В КС Армении началось заседание по делу об оспаривании результатов выборов

В Конституционном суде Армении началось судебное разбирательство по объединенному делу об оспаривании результатов внеочередных парламентских выборов 20 июня 2021 года.

Как сообщает «Арменпресс», результаты выборов в Конституционном суде оспорили 4 политические силы. Конституционный суд решил объединить заявления блоков «Айастан», «Честь имею», партий «Зартонк» и «Айоц Айреник» по оспариванию результатов выборов, поскольку они касаются одного и того же вопроса.

В слушаниях на основании заявлений блока «Айастан», Национальной христианской партии «Зартонк», партии «Айоц Айреник», блока партий «Честь имею» участвуют председатель Центральной избирательной комиссии Тигран Мукучян, секретарь Армен Смбатян и член Центральной избирательной комиссии Нуне Оганесян. На заседании представители политических сил представят детали своих заявлений.

27 июня Центральная избирательная комиссия подготовила протокол об итогах досрочных парламентских выборов в Армении, согласно которому партия «Гражданский договор» получила 53,91% голосов, блок «Айастан» - 21,09%, блок «Честь имею» - 5,22%.

Партия «Айоц Айреник», оспорившая результаты выборов, получила 1,03% голосов, а Национально-христианская партия «Зартонк» - 0,36%.