Католикос-Патриарх Армянской католической церкви не избран: Ватикан должен вмешаться

Впервые за 280-летнюю историю Армянской католической церкви Синод не избрал католикоса-патриарха.

Как передает «Арменпресс», “Алик Медиа” сообщает, две недели назад в монастыре Зммара в Ливане был созван избирательный Синод, который должен был избрать преемника предстоятеля Армянской католической церкви Армянского католического патриаршества Дома Киликийского Григора Петроса. Григор Петрос скончался 25 мая, и патриарший престол был свободен. После двухнедельного периода выборов епархия Армянского католического патриархата выступила с кратким заявлением, что выборы не состоялись. Других подробностей не было.

Епископальное собрание было закрытым, на нем присутствовали 12 из 14 епископов Армянской католической церкви (два епископа из Южной Америки из-за ограничений, связанных с пандемией, не смогли приехать в Ливан). Все 14 епископов, согласно уставу, были кандидатами на пост Патриарха.

«Алик-медиа» попыталась выяснить подробности избирательного процесса. Геворк Асатурян, помощник епископа Армянского католического патриархата Бейрута (который также был кандидатом в патриархи), сказал, что заседания избирательного Синода прошли в хорошей атмосфере, что, по его словам, не было причиной того, что патриарх не был избран. Причина в строгих правилах Армянской католической церкви. Кандидат должен иметь 2/3 голосов, что затрудняло выборы, ни один из епископов не получил 2/3 голосов. «Вопрос уже дошел до Ватикана. Второй синод будет созван по приказу Ватикана, и, вероятно, произойдут изменения в избирательном законе, то есть, вероятно, на выборах будет определено, что патриарх будет избран не 2/3 голосов, а большинством голосов. Так будет легче быть избранным», - сказал епископ Геворг Асатурян.

Он предпочел не называть имен кандидатов, набравших наибольшее количество голосов, напомнив, что Армянская католическая церковь не склонна сообщать подробности закрытого заседания.

Согласно ливанским источникам «Алик Медиа», близким к Синоду, основные голоса разделили лидер Армянской католической церкви в Армении, России, Грузии и Восточной Европе архиепископ Рафаэль Минасян и предстоятель Алеппской епархии Армянской католической церкви архиепископ Петрос Мириатян. По нашим сведениям, они пользуются расположением не только высшего органа епископского собрания, но и верующих католической общины. Армянские католики предпочтут в кресле патриарха видеть одного из них.

«Патриарх не был избран, но мы продолжаем нашу работу, как и раньше, каждый в патриархате несет свою ответственность и продолжает работать, безусловно, ожидая следующего тура выборов, что очень важно», - сказал наш собеседник епископ Геворг Асатурян. Он напомнил, что это первый случай в истории Армянской католической церкви. Подобные избирательные кризисы были в греческой, ассирийской и в других католических общинах. И выборы состоялись лишь после вмешательства Ватикана.

«Святой Престол имеет право вносить поправки в устав Армянского Католического Патриархата, потому что мы просто подчиняемся ему».

Ватикану сразу сообщили, что 21-й Католикос-Патриарх будет избран после его вмешательства.

В истории Армянской католической церкви, которая свое официальное начало ведет с 1742 года, были выдающиеся патриархи, среди них и кардинал Григор-Петрос Агаджанян, который, согласно многим источникам, на тайном Папском собрании в 1963 году был избран Папой Римским, но отказался, посчитав себя недостойным для такой чести.

Католическая церковь среди выдающихся деятелей упоминает и имя патриарха Игнатия Малояна, ставшего одной из жертв Геноцида армян.