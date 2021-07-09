При падении самолета в Швеции погибли девять человек

В Швеции у города Эребру упал самолет. Все девять человек, находившиеся на борту, погибли. Как передает Арменпресс, об этом со ссылкой на местную полицию сообщила газета Aftonbladet.

Ранее полиция сообщила о нескольких погибших.

По сведениям Aftonbladet, самолет упал в нескольких сотнях метров от взлетно-посадочной полосы и загорелся. На борту находилась группа из восьми парашютистов и пилот. Сотрудники правоохранительных органов не уточнили, при каких обстоятельствах была констатирована смерть парашютистов и пилота.