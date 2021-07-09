Ситуация на границе разрешится после делимитации и демаркации: эксперты об итогах встречи Пашинян-Путин

Армянские и российские эксперты не исключают, что размещение российских пограничников на проблемных участках армяно-азербайджанской границы стабилизирует взрывоопасную ситуацию в приграничной зоне, создавшуюся вследствие азербайджанской агрессии, однако проблема, по их мнению, принципиально решится только в том случае, если стороны достигнут согласия по вопросам делимитации и демаркации границы. В то же время многие убеждены, что Россия может сыграть решающую роль в этом процессе. В беседе с «Арменпресс» политолог Арам Сафарян выразил мнение, что без российской посреднической миссии решить эту проблему будет в 100 раз сложнее.

«Я верю, что руководство Армении право, что считает, что решение этих проблем нужно делегировать Российской Федерации. Попросить ее взять на себя роль беспристрастного, справедливого судьи, подразумевая, что с 1921 года Москва играет неповторимую, несравнимую роль в установлении административных границ всех бывших советских республик, в том числе, и Республики Армения, а сейчас уже и государственных границ», - сказал Арам Сафарян, подчеркнув, что его опыт и чувства, как человека, служившего государственности Армении и работавшего для укрепления государственности, подсказывают ему, что кроме России, эту роль никто не возьмет на себя.

«Никто не готов и не желает выступить посредником в этом трудном, и во многом неблагодарном деле. И Россия делает это только для одного: она не хочет иметь новый, неурегулированный очаг конфликта на Кавказе. Я считаю, что миссия России в урегулировании конфликтов на Южном Кавказе незаменима», - сказал он.

Александр Храмчихин, российский военный эксперт и заместитель директора Московского института военно-политического анализа, затрудняется сказать, какой прогресс в урегулировании пограничных вопросов, установлении стабильности в регионе и в возвращении всех армянских военнопленных будет достигнут после встречи Путина и Пашиняна в Москве. В любом случае эксперт убежден, что проблему невозможно решить без делимитации и демаркации. В беседе с «Арменпресс» российский эксперт отметил, что Азербайджан пользуется тем, что границы территорий, оказавшихся под его контролем после последней войны, граничащих с Республикой Армения, не уточнены, и пытается продвигаться в той или иной части границы. В то же время, как подчеркивает российский эксперт, вопрос в значительной степени политический, так как может повлиять и на проблему Нагорного Карабаха.

«Сегодня для Армении это принципиальный вопрос, но до выяснения границ очень сложно предъявлять Азербайджану какие-либо требования или претензии. После подписания соглашения о демаркации границы там могут быть развернуты пограничные войска, в том числе и приглашенные российские пограничники, будет предъявление требований Азербайджану, если азербайджанская сторона нарушит границу. И я считаю, что без участия России определить границы просто невозможно. А потом, если Россия разместит своих пограничников на границе с Арменией, то да, она станет гарантом территориальной целостности Армении в этом районе», - сказал Александр Храмчихин.

Исполняющий обязанности премьер-министра Никол Пашинян 7 июля с рабочим визитом посетил Москву, где состоялась встреча с президентом России Владимиром Путиным.

На встрече стороны обсуждали не только вопросы армяно-российской стратегической повестки дня, но и ситуацию в регионе, создавшуюся после 44-дневной войны и вызовы безопасности. Никол Пашинян сказал, что после размещения российских миротворцев ситуация в Нагорном Карабахе в целом стабильна, но время от времени возникают некоторые источники нестабильности и беспокойства. Исполняющий обязанности премьер-министра добавил, что ситуация на армяно-азербайджанской границе также нестабильна.

«Хочу отметить, что и здесь мы, к сожалению, последние два месяца испытываем постоянную тревогу. Я надеюсь, что мы сможем «скорректировать часы» по этому вопросу», - сказал и. о. премьер-министра.

Накануне встречи посол России в Армении Сергей Копыркин сообщил журналистам, что российские пограничники уже размещены на разных участках армяно-азербайджанской границы, и сейчас ведутся предметные обсуждения по вопросу расширения их присутствия.

Исполняющий обязанности премьер-министра Никол Пашинян на внеочередном заседании Совета безопасности 27 мая сделал открытое предложение международному сообществу. Он предложил зеркально отвести подразделения вооруженных сил Армении и Азербайджана с участка армяно-азербайджанской границы Сотк-Хознавар, чтобы снизить напряженность на границе, и разместить там международных наблюдателей, представляющих Россию или сопредседателей Минской группы ОБСЕ.