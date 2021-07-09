Беспроцентный кредит в размере до 3 млрд драмов для экспортеров сельхозпродукции

Экспортеры фруктов и овощей из Армении уже имеют возможность получить беспроцентный кредит до 3 млрд драмов на закупку сельхозпродукции у фермеров. Кроме того, государство берет на себя часть бремени кредитной гарантии. В беседе с «Арменпресс» подробности этой госпрограммы представил заместитель министра экономики Республики Армения Арман Ходжоян.

Государство предоставило экспортерам такую возможность, расширив программу, действующую в последние годы. Перерабатывающим предприятиям в рамках данной программы предлагается беспроцентная ссуда на закупку сырья. В прошлом году в рамках программы были предоставлены кредиты на закупку материалов для консервирования, крышек, асептических упаковок.

«В рамках этой программы в этом году возможности расширены, предыдущий объем кредита увеличен с 1,8 млрд драмов до 3 млрд драмов», - сказал Ходжоян.

В прошлом году государство попыталось включить в программу и экспортеров, но только для одной культуры - винограда. «И мы увидели, что это позволило нам увеличить экспорт свежего винограда примерно в 1,7 раза, примерно на 10 000 тонн. И в этом году винограда, заготовленного в прошлом году, уже экспортировано примерно на 10 000 тонн больше, чем за аналогичный период прошлого года. И мы решили применить эту успешную программу продвижения экспорта ко всем культурам. Другими словами, экспортеры свежих овощей и фруктов также могут стать частью этой программы. Экспортер всего лишь представляет в банк договор между ним и фермером, на основании которого банк подтверждает сумму кредита, а после продажи банк сразу же переводит деньги фермеру. Своевременно получая деньги за то, что он производит, фермер может правильно организовать свои сельскохозяйственные работы», - сказал замминистра.

Для решения проблемы залогового обеспечения предприятий в банках государство применяет другое положение, взяв на себя часть бремени кредитной гарантии. «Государство предусматривает предоставление государственной гарантии на такой же объем экспорта как в 2020 году, но не более 50% от суммы кредита. Государство помогает перерабатывающим и экспортирующим компаниям, у которых есть проблемы с привлечением денег. Банки проявляют осторожность в вопросах залога имущества, его оценки. Правительство допустило снижение риска такой оценки, взяв на себя 50% ответственности», - сказал замминистра, добавив, что после утверждения процедуры государственной гарантии они могут обратиться за государственной гарантией.

В результате этой программы наблюдается значительный рост переработанной продукции. Экспорт переработанной продукции в прошлом году в денежном выражении увеличился примерно на 27%. А в количественном - на 43%. Экспорт соков составил около 36 %.

«В 2020 году зафиксирован рост по всем направлениям основных сельскохозяйственных продуктов. Если проанализировать информацию за 4 месяца текущего года, экспорт вырос примерно на 52%. Но этот темп продолжается. Мы хотим его увеличить», - сказал Арман Ходжоян.

Он отметил, что они желают предоставить производителям все возможности, устранить все барьеры, которые позволят им выйти на еще более крупные рынки и экспортировать больше товаров. По словам замминистра, эта программа стимулирования экспорта уже имеет много пользователей, цифры пока не публикуются, так как сейчас активный сельскохозяйственный сезон, и они ежедневно изменяются. Например, в прошлом году на переработку и экспорт винограда был предоставлен беспроцентный кредит в размере около 22 млрд драмов.

Анна Григорян