Землетрясение магнитудой 5,9 произошло в штате Калифорния
09:21, 9 Июль, 2021
Землетрясение магнитудой 5,9 произошло в четверг на территории штата Калифорния у границы с штатом Невада. Как передает Арменпресс, об этом сообщила Геологическая служба США.
По ее данным, эпицентр подземных толчков располагался в 32 км к юго-востоку от небольшого калифорнийского населенного пункта Маркливилл. Очаг землетрясения залегал на глубине 9,8 км.
Информации о пострадавших или разрушениях не поступало.
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