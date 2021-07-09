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Землетрясение магнитудой 5,9 произошло в штате Калифорния

Землетрясение магнитудой 5,9 произошло в штате Калифорния

Землетрясение магнитудой 5,9 произошло в четверг на территории штата Калифорния у границы с штатом Невада. Как передает Арменпресс, об этом сообщила Геологическая служба США.

По ее данным, эпицентр подземных толчков располагался в 32 км к юго-востоку от небольшого калифорнийского населенного пункта Маркливилл. Очаг землетрясения залегал на глубине 9,8 км.

Информации о пострадавших или разрушениях не поступало.


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