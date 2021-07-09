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«Урарту» уступил «Марибору»: Лига конференций УЕФА

«Урарту» уступил «Марибору»: Лига конференций УЕФА

В первом туре Лиги конференций УЕФА ереванский «Урарту» на выезде встретился со словенским «Марибором».

Как сообщает «Арменпресс», в первой половине оба клуба не смогли реализовать свои возможности, первые 45 минут завершились вничью - 0:0. На старте второго тайма «Марибор» на 12-й минуте использовал свой шанс и захватил ворота «Урарту». Отличился Зугелдж.  «Урарту» не удалось восстановить счет, армянский клуб проиграл.

Счт матча «Марибор» - «Урарту» - 1:0.

Ответный матч команд состоится в Ереване через неделю.


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