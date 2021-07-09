Газета «Айастани Анрапетутюн»: Предполагается создание института государств- партнеров ПА ОДКБ

«Парламентская ассамблея Организации Договора о коллективной безопасности планирует создать институт государств-партнеров ПА ОДКБ. Не было никаких оснований полагать, что можно будет добиться каких-либо уступок со стороны Азербайджана, войди он в структуру с тем или иным статусом. С другой стороны, то, что сегодня говорят о вовлечении Азербайджана и Пакистана в процесс интеграции, означает, что в предварительных обсуждениях были достигнуты определенные договоренности.

Следует отметить, что в азербайджанских СМИ уже появилось отрицание их заинтересованности в том, чтобы стать государством-партнером ОДКБ, объясняя это тем, что организация не способна решать проблемы своих членов и им нечего делать в такой среде. Они также подчеркивают, что у Азербайджана «хорошие отношения» со странами-членами этой структуры и нет необходимости находиться в структуре, где находится Армения. Конечно, это первые сообщения, которые показывают, что Азербайджан и его общество еще не готовы вступать в поле конструктивного сотрудничества, сколько бы об этом ни говорили власти. «Эйфория победы» настолько велика, что способность видеть дальше ослепила и власть, и общественно-политические круги».

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