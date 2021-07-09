Газета «Айастани Анрапетутюн»: Очередной дешевый и бессмысленный шаг

«Оказывается, президент Азербайджана Ильхам Алиев очень хорошо знает историю Армении и армянского народа средних веков. Два дня назад он подписал указ о новом разделении экономических районов Азербайджанской Республики, в котором четко обозначил территории Армении, оккупированные этой страной в течение последних 100 лет. Своим указом Алиев создал экономическую зону «Восточный Зангезур». Так как наш народ прекрасно знает, что нынешнее азербайджанское государство полностью сформировалось на армянских землях, за исключением территорий лезгин, талышей и авар, нет необходимости напоминать это Алиеву...».

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