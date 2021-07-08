ОДКБ не видит необходимости в привлечении коллективных сил организации в Таджикистан

Таджикистану нужна техническая помощь, но нет необходимости в привлечении коллективных сил ОДКБ для охраны границы с Афганистаном. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил начальник Объединенного штаба ОДКБ Анатолий Сидоров в интервью RT.

"Из того, что мы здесь изучили и общались с первыми лицами, руководителями силовых структур: допустим, увеличения численности личного состава за счет прибытия из других государств - членов ОДКБ, по крайней мере, мы пришли к выводу, что на данный момент этого не требуется", - сказал он.

По словам Сидорова, "есть определенные трудности", и, видимо, необходимо будет оказать материально-техническую помощь.

"При необходимости по решению глав государств Совета коллективной безопасности готовы к тому, чтобы применить эти силы. Но пока лично мой прогноз - до таких масштабных действий дойти не должно. По крайней мере, те меры, которые принимаются сейчас здесь на месте, они способствуют тому, чтобы стабилизировать обстановку, чтобы все потихоньку выходило на мирное русло", - подчеркнул начальник штаба.

Таджикистан уверенно удерживает границу с Афганистаном, сообщил Сидоров. "На сегодняшний день они [силовые структуры Таджикистана] сами достаточно стабильно удерживают обстановку в том коридоре, который необходим", - проинформировал он.

По мнению Сидорова, ситуация, сложившаяся на таджикско-афганской границе будет успешно разрешена. "Побывав в Таджикистане, повстречавшись, пообщавшись, изучив многие материалы, я скажу, что лично у меня достаточно оптимистический прогноз и полная уверенность в том, что все будет нормально. Но порох надо держать сухим", - добавил он.

"Свою границу они [силовые структуры Таджикистана] держат на хорошем уровне", - подытожил начальник Объединенного штаба ОДКБ.