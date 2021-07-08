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В Бавре зарегистрировано землетрясение в 4 балла

В Бавре зарегистрировано землетрясение в 4 балла

8-го июля в 17:38 по местному времени (в 13:38 по Гринвичу), сейсмической сетью Службы сейсмической защиты МЧС Армении зарегистрировано землетрясение в 13 км к северу-востоку от села Бавра Ширакской области.

Как сообщает Арменпресс, сила подземных толчков в эпицентре составила 4 балла.

Землетрясение с интенсивностью 3 балла ощущалось в селах Бавра и Ашоцк Ширакской области и села Пахахпюр Лорийской области.


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