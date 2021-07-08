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Глава администрации Караунджа Лусине Аветян арестована

Глава администрации Караунджа Лусине Аветян арестована

Глава администрации населенного пункта Караундж общины Горис Лусине Аветян арестована. Суд общей юрисдикции Еревана под председательством судьи Карена Фархояна удовлетворил ходатайство следователя ССС о применении ареста в отношении Аветян в качестве меры пресечения. Об этом сообщили Арменпресс в пресс-службе ССС.

Напомним, что Аветян обвиняется в том, что давала взятки жителям Караунджа, чтобы последние принимали участие в предвыборной кампании блока «Армения», а также на выборах голосовали за этот блок.


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