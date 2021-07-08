Глава администрации Караунджа Лусине Аветян арестована

Глава администрации населенного пункта Караундж общины Горис Лусине Аветян арестована. Суд общей юрисдикции Еревана под председательством судьи Карена Фархояна удовлетворил ходатайство следователя ССС о применении ареста в отношении Аветян в качестве меры пресечения. Об этом сообщили Арменпресс в пресс-службе ССС.

Напомним, что Аветян обвиняется в том, что давала взятки жителям Караунджа, чтобы последние принимали участие в предвыборной кампании блока «Армения», а также на выборах голосовали за этот блок.