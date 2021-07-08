Армяно-российское военно-политическое и военно-техническое сотрудничество находится на самом высоком уровне:Арам Сафарян

Руководитель НПО «Интеграция и развитие», координатор Евразийского экспертного клуба, политический аналитик Арам Сафарян считает, что сегодня армяно-российское военно-политическое и военно-техническое сотрудничество находится на самом высоком уровне за 30 лет независимости Армении. В интервью Арменпресс, коснувшись встречи Пашиняна и Путина в Москве, Арам Сафарян отметил, что двусторонние военно-политические и военно-технические отношения никогда не были так взаимосвязаны, взаимосогласованы, так глубоко интегрированы, как в последние месяцы.

- Господин Сафарян, исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян 7 июля посетил Москву с рабочим визитом, где встретился с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Это был его первый зарубежный визит после внеочередных парламентских выборов. Президент РФ поздравил Никола Пашиняна с итогами выборов. Лидеры двух стран затронули армяно-российские отношения, вопрос Нагорного Карабаха, пограничную ситуацию, проблему военнопленных, поставку российских вакцин и т.д. Какова была, на Ваш взгляд, основная цель визита, каких результатов можно ожидать после этой встречи, особенно по вопросам безопасности и проблеме военнопленных?

- Спасибо. Этот визит, как политическое событие, имеет несколько посылов.

Первый посыл заключается в том, что исполняющий обязанности премьер-министра Армении, а вскоре и премьер-министр, совершает свой первый зарубежный визит в Москву. Это показывает место Российской Федерации, официальной Москвы в политических реалиях Армении, а также то, какое значение придает законно избранное правительство Армении укреплению разноплановых отношений со своим стратегическим союзником и готово приступить к ее реализации сразу после выборов.

Второй посыл: в ходе предвыборной кампании различные политические силы в Армении высказывали очень важные, меткие и принципиальные идеи. В течение 20 дней эти идеи вынашивались и совершенствовались посредством идеологических столкновений, очных и заочных споров. Большинство этих суждений касалось нынешней политической напряженности с Азербайджаном, нового уровня нагорно-карабахского конфликта, вопросов определения места и роли Армении в нашем регионе, обеспечения нашего суверенитета и укрепления нашей безопасности.

В этой связи значение диалога Пашинян-Путин можно подвести к тому, что Российская Федерация, как ведущий военно-политический партнер Республики Армения, политический гарант безопасности и суверенитета, прислушивается к нашим проблемам, понимает наши проблемы, готова помочь нам в качестве союзника и не пожалеет усилий для использования своего влияния на Азербайджан, чтобы решить поднятые вопросы.

Что это за проблемы? Есть несколько больших групп. Первая группа - это вопрос демаркации и делимитации нашей границы. Это не самая сложная проблема, но важно, чтобы здесь был авторитетный арбитр, потому что, как вы знаете, административные границы между советскими республиками были проведены в 1921-1924 годах, в течение 1930-х и даже 1960-х годов произошли некоторые изменения. И сегодня задача в том, чтобы решить этот вопрос с помощью авторитетного посредника, такого как, собственно, Россия, потому что у нее исключительные отношения как с Арменией, так и с Азербайджаном, она имеет свое влияние на обе страны, она имеет свое историческое участие - и это важное обстоятельство - в том, как в свое время были начертаны эти границы, и она готова использовать этот ресурс сегодня, чтобы пограничные споры были урегулированы, не превращаясь в войну.

Другая группа - это проблема наших военнопленников. По трехстороннему соглашению от 9 ноября мы вправе ожидать обмена пленными «всех на всех». Мы вправе рассчитывать, что наши пленники будут возвращены нам в кратчайшие сроки, без излишних осложнений, без излишней политизации этого процесса, без пропаганды вражды и ненависти. Мы вправе этого ожидать, и наше общество требует от властей использовать все ресурсы, чтобы эти люди могли вернуться к своим родственникам. Как видите, процесс непрерывный, он уже прошел в два этапа, но большинство еще не вернулось,и мы ждем их возвращения. В этом плане очень важно, что когда армянский лидер говорит российскому лидеру: «Пожалуйста, используйте свое влияние и возможности для ускорения этого процесса», и нас на этом уровне уверяют, что Россия не пожалеет сил, чтобы довести предусмотренный заявлением от 9 ноября процесс до логического завершения.

Третий фактор: я констатирую, что армяно-российское военно-политическое и военно-техническое сотрудничество находится на самом высоком уровне за 30 лет независимости Армении. Наши военно-политические и военно-технические отношения еще никогда не были так взаимосвязаны, взаимно согласованы, так глубоко согласованы, как в последние месяцы. Наши Вооруженные силы сегодня проходят обучение и модернизацию с помощью российских партнеров.

- В последние месяцы Минобороны Армении неоднократно подчеркивало роль армяно-российского военно-политического сотрудничества в переоборудовании и модернизации Вооруженных сил Армении. Видны ли уже его материальные проявления?

- Да, конечно: Мы, как исследовательская организация и выполняющий политический анализ орган, уделяем пристальное внимание развитию и модернизации нашей армии и Вооруженных сил, в том числе пограничных войск, и констатируем, что процесс реорганизации нашей армии можно считать весьма удовлетворительным.

Нашей армии потребуется некоторое время, чтобы очнуться после 44-дневной войны и создать эффективную, самодостаточную систему защиты, и мы будем использовать это время для перевооружения, вооружения и модернизации. Этот процесс продолжается. Поэтому я говорю, что сотрудничество между министерствами обороны двух стран фактически находится на самом высоком уровне за последние 30 лет.

К третьей группе я бы добавил еще одну вещь - вопрос о пограничниках. Очень важно, что по просьбе Армении Россия не только занимается вопросами традиционной охраны границ с соседней Турцией и соседним Ираном, но в последние месяцы взяла на себя охрану наших границ с Нахичеванью и частью азербайджанской границы.

Я думаю, что наше военно-политическое и политическое руководство не ошиблось, попросив Москву взять на себя охрану наших границ до тех пор, пока наши Вооруженные силы не смогут эффективно решить этот вопрос.

- Т.е. это временно?

- Во-первых, я считаю, что это временно. Во-вторых, это связано с нашим взаимным доверием. Скажу больше: мы, Евразийский экспертный клуб, неоднократно заявляли, что хотели бы иметь не одну российскую базу в Армении, известную 102-ю военную базу в Гюмри, но и другую полноценную независимую базу в Горисе, и с этой базы могла бы осуществляться служба российских пограничников вдоль армяно-азербайджанской границы, миротворческая миссия через дорогу жизни, соединяющий Нагорный Карабах с Арменией.

В любом случае, чем больше будут готовы российские партнеры, тем больше продлится это сотрудничество. Если мы скажем: «Пожалуйста, возьмите на себя задачу защиты этих границ навсегда», и они сочтут это удобным, это можно оформить в виде договора и стать реальностью. Как и подписанное в 1997 году Базовое соглашение о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи.

Но также может быть так, что русские скажут: «Давайте подпишем на 5 или 10 лет, пока ваша армия не встанет на ноги». Поэтому давайте не будем забегать вперед, а просто констатируем, что это очень ценно, и наш народ должен быть благодарен за то, что российские вооруженные силы согласились осуществлять охрану болезненных, чувствительных точек на армяно-азербайджанской границе и действовать там. Это был клубок проблем защиты.

Есть также комплекс экономических, гуманитарных и культурных вопросов, что тоже очень важно.

Беседу вел Арам Саркисян