Никол Пашинян встретился с председателем партии “Свободные демократы” Хачатуром Кокобеляном

Исполняющий обязанности премьер-министра Никол Пашинян в рамках консультаций с лидерами ряда политических сил встретился с председателем партии “Свободные демократы” Хачатуром Кокобеляном.

Никол Пашинян: Уважаемый господин Кокобелян, рад видеть Вас. Прежде всего, хочу поблагодарить Вас за то, что приняли приглашение.

Партия “Свободные демократы” не участвовала в парламентских выборах, но мы, тем не менее, считаем очень важным на текущем этапе политической жизни обеспечить постоянную связь с внепарламентскими силами. Хотел бы услышать Вашу позицию и представления о дальнейшем развитии политической жизни в Армении.

Конечно, внеочередными парламентскими выборами преодолен внутриполитический кризис, но это не означает, что вызовы и повестка дня, с которой наша страна столкнулась в результате войны, преодолены. У нас много проблем, и мы думаем, что для их решения мы должны максимально задействовать наш лучший общественный и национальный потенциал.

Я хотел бы услышать Ваше мнение о дальнейшем развитии политической жизни, а также Ваши подходы к тому, что мы можем сделать, чтобы правительство и внепарламентские силы больше прислушивались и присматривались друг к другу.

Хачатур Кокобелян: Прежде всего, спасибо за приглашение и за возможность поговорить о важных вопросах, о которых Вы упомянули. Хочу поздравить Вас с выборами, конечно, они были важны для нашей страны, а также в плане международных оценок. Естественно, будут отдельные проблемы. Мы должны понимать и принимать это.

Конечно, хотелось бы, чтобы избирательная кампания была немного другой, не скрою этого. И, возможно, это была одна из основных причин, по которой мы не хотели участвовать в них. Однако в политическом плане я не могу не подчеркнуть, что Вам, безусловно, выпала очень тяжелая участь. Я имею в виду не только войну, но и вообще историю нашей новой независимой Армении, в связи с институтами и различными факторами.

Важнейшими вопросами, за которыми мы следим в прессе, и за Вашими взглядами, и за подходами политических сил, конечно, сегодня являются вопросы безопасности, проблема пленных. Но хотелось бы рассмотреть вопрос безопасности и в многовекторной плоскости: я имею в виду в сопоставлении с сегодняшним развивающимся, меняющимся миром, потому что реформы и преобразования в целом происходят вне нас, независимо от нас.

Тем не менее мы должны констатировать, что этот этап был тяжелым, и не думаю, что кто-то не осознает, что это, несмотря ни на что, большая ответственность как для наших соотечественников, так и, тем более, для Вас. Нам нужно это осознать и понять, какую модель развития Армении мы предлагаем. В частности, выскажу свое мнение. Не думаю, что это будет для Вас новостью, но я хотел бы поговорить о позиции правительства.

В целом считаю такие обсуждения очень важными. Мы должны двигаться вперед по этой модели. Решить эти проблемы только за закрытыми дверями невозможно, и это дает также другие возможности хотя бы в случае общественного восприятия непонятных ситуаций и т.д.

Очевидно, что Армения вступает в новый этап, как и весь мир, в том числе в связи с COVID и серьезным ударом по мировой экономике, в связи с геополитическими перестановками, которые отнюдь не являются развитиями, происходящими за месяц. Я имею в виду подходы “большой семерки”, подходы Китая. Мы не можем оставаться в стороне от всего этого. И мы, находясь в крайне хрупкой с точки зрения безопасности, и экономики ситуации, естественно, не можем игнорировать то, как мир развивается и что происходит.

Естественно, Армения, о которой мы все мечтаем, - это развитая Армения со своей экономикой и системой безопасности. И такие проблемы не решаются за один день. Но я думаю, что есть возможность решить эти проблемы, есть возможность вывести Армению на правильный путь развития. Не скрою, у Вас, конечно же, есть такая возможность. Я лично надеюсь, что Вы в полной мере воспользуетесь этой возможностью, говорю это, зная Вас. И я думаю, что у Вас здесь должна быть поддержка, в том числе со стороны разных слоев нашего общества, со стороны институтов, которые могут быть сформированы, а также со стороны существующих институтов, которые могут адаптироваться к этой новой ситуации. Мы живем в совершенно новой реальности, и нужно осознавать это.