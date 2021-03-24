Предстоящие на 9 июля мероприятия
18:15, Июль 08, 2021
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09:20, 21.06.2021
«Новая книга» -18/21: еще четыре новые книги
09:00, 16.06.2021
Предвыборная кампания, день 10: политические силы ведут кампанию в разных форматах
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- 18:26 Вагаршак Арутюнян обсудил с начальником ГШ ВС РФ пути разрешения ситуации на армяно-азербайджанской границе
- 18:25 Никол Пашинян встретился с председателем партии “Свободные демократы” Хачатуром Кокобеляном
- 18:15 Предстоящие на 9 июля мероприятия
- 17:46 Олимпиада пройдет без зрителей на всех площадках в Токио
- 17:41 В парламенте Турции почтили память Дживана Гаспаряна
- 17:34 Станислав Черчесов покинул пост главного тренера сборной России по футболу
- 17:29 Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 08-07-21
- 17:28 Азиатские индексы - 08-07-21
- 17:20 В результате поисковых операций обнаружены останки еще двух военнослужащих
- 16:36 Никол Пашинян встретился с Гагиком Царукяном
- 16:27 Записи, оцифровка, концерты: симфонический оркестр по-своему отметит юбилеи года
- 16:02 В России после коронавируса вылечились 21 336 человек за сутки. Это максимум с 11 февраля
- 15:43 В районе Варанды на мине подорвались два азербайджанца
- 15:41 Юбилеи Бабаджаняна и Мирзояна будут отмечены концертами в Ереване и в областях
- 15:33 В некоторых районах после полудня и ночью ожидаются дожди с грозами
- 15:29 В 12 км к северо-востоку от села Бавра Ширакской области произошло землетрясение силой в 4 балла
- 15:24 Никол Пашинян провел встречу с лидером партии “Единая Родина” Мгером Тертеряном
- 15:18 Григорий Хачатуров освобожден от должности командующего 3-м армейским корпусом
- 15:11 Владимир Джабаров подвел итоги встречи Никола Пашиняна и Владимира Путина
- 15:08 Мировые цены на продовольствие в июне снизились впервые за 12 месяцев
- 14:50 Юбилеями мы прославляем наши ценности: Ара Хзмалян
- 14:47 Абоненты LEVEL UP ОТ UCOM могут безлимитно смотреть мобильное ТВ UMEDIAROOM
- 14:44 Араик Арутюнян подписал указ о создании в Арцахе Совета оцифровки
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