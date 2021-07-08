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Азиатские индексы - 08-07-21

Азиатские индексы - 08-07-21

ТОКИО, 8 ИЮЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 8 июля на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии снизился на 0.88% и составил 28118.03 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX снизился на 0.90% и составил 1920.32 пункта: Китайский Shanghai Composite снизился на 0.79% и составил 3525.50 пункта, а HANG SENG снизился на 2.89% и составил 27153.13 пункта.


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