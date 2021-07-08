В результате поисковых операций обнаружены останки еще двух военнослужащих

В результате поисковых операций, проведенных сегодня в неподконтрольных Арцаху районах Джракана (Джабраила) и Варанды (Физули), были обнаружены тела еще двух армянских солдат.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям министерства внутренних дел Республики Республики Арцах.

Личности будут установлены после судебно-медицинской экспертизы.

В общей сложности, после прекращения боевых действий с территорий, находящихся под контролем Азербайджана, были обнаружены или переданы армянской стороне 1598 тела.