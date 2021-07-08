Никол Пашинян встретился с Гагиком Царукяном

Исполняющий обязанности премьер-министра Никол Пашинян в рамках консультаций с лидерами ряда политических сил встретился с лидером партии «Процветающая Армения» Гагиком Царукяном. Об этом «Арменпресс» сообщили в Управлении информации и общественных связей Аппарата премьер-министра РА.

Никол Пашинян поблагодарил Гагика Царукяна за то, что он принял приглашение на встречу. «Я уже опубликовал нашу оценку. То есть в результате парламентских выборов был преодолен внутриполитический кризис. Мы считаем, что для решения проблем, стоящих перед нашей страной, необходимо предпринять все возможные меры, чтобы объединить наш лучший национальный, общественный потенциал в решении этих задач, объединить силы сотрудничества, найти правильные форматы.

Конечно, партия «Процветающая Армения» уже на протяжении многих лет играет очень ощутимую роль в политической жизни Республики Армения. В результате этих выборов она не перешла порог, необходимый для прохождения в парламент, но я думаю, что партия остается влиятельной силой во внутриполитической жизни Армении. Конечно, в последние месяцы мы пережили сложные события, но у нас еще в прошлом году была возможность встретиться и обсудить. Я хотел бы услышать ваше мнение о дальнейшем ходе политической жизни, о том, что мы можем сделать, чтобы внепарламентская оппозиция в целом, партия «Процветающая Армения» в частности, и правительство были бы более восприимчивы друг к другу. Я считаю, что мы в этой ситуации должны иметь больше коммуникационных форматов, которые дают шанс воплощению хороших идей в жизнь. Не думаю, что хорошие идеи рождаются только у тех, кто набирает больше голосов на парламентских выборах. И если есть желание со стороны других представителей политического поля поделиться и донести эти идеи, мы готовы приложить все усилия, чтобы поставить их на так называемую линию реализации. Так что было бы очень интересно услышать ваше мнение по этому поводу».

Гагик Царукян: «Господин премьер-министр, после выборов, когда я поблагодарил избирателей, участников выборов, тех, кто голосовал за нас, я также сказал, что не все обусловлено мандатами. Мы поддерживаем людей, мы обсуждали, мы участвовали, мы проинформировали о нашей точке зрения, нашем подходе к тому, как выйти из этой ситуации. Вне зависимости от того, в парламенте мы или нет, это не значит, что мы не на стороне своего народа. Мы всегда делали все, что приносит пользу, делаем и будем делать в меру наших возможностей».