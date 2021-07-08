Записи, оцифровка, концерты: симфонический оркестр по-своему отметит юбилеи года

Государственный симфонический оркестр Армении посредством концертов, записей и других инициатив продолжает отмечать юбилеи великих армянских композиторов.

Как передает «Арменпресс», на встрече с журналистами 8 июля директор оркестра Саркис Балбабян напомнил, что празднуются 100-летие Арно Бабаджаняна, Эдварда Мирзояна, Адама Худояна и 150-летие Александра Спендиаряна.

«Мы также отмечаем юбилеи и наших современных композиторов. В этом году исполняется 70 лет Ерванду Ерканяну, 75 лет Михаилу Кокджаеву, 95 лет Джону Тер-Тадевосяну. В этом году также при содействии Министерства НОКС был проведен фестиваль армянского композиторского искусства, который ежегодно мы посвящаем одному композитору и объединяем вокруг него и других современных композиторов, но в этом году было так много юбилеев, что весь фестиваль мы посвятили тем авторам, юбилей которых отмечается в этом году», - сказал Балбабян.

Говоря о мероприятиях, посвященных 150-летию Спендиаряна, он отметил, что есть произведения, которые ранее не исполнялись, но имеют высокую художественную ценность. В июле оркестр запишет композиции, ноты которых сейчас оцифровываются. Проект будет реализовывать Дом-музей А. Спендиаряна в рамках сотрудничества с ЮНЕСКО.

По случаю столетия Эдварда Мирзояна оркестр 15 июля в концертном зале Арама Хачатуряна озвучит лирическую картину Мирзояна «Шушаник» и мелодии к кинофильмам.

Симфонический оркестр концертом уже обратился к столетию Бабаджаняна, однако наследие композитора так велико, что еще предстоит проделать достаточно большую работу как по восстановлению нот, так и по представлению его произведений на различных площадках.

«Одним из больших достижений этого года стало то, что мы впервые смогли исполнить сочинения композитора, написанные для фортепиано и оркестра, от которых сохранились только записи. Композиторы и музыковеды, слушая их, смогли практически точно воспроизвести эти произведения. Мы рады, что они получат вторую жизнь в исполнении фортепиано и оркестра», - сказал Балбабян, добавив, что в настоящее время оркестр записывает произведения Джона Тер-Тадевосяна, Тиграна Мансуряна и балет Эдварда Айрапетяна «Волшебные кнопки».

Помимо концертов и оцифровки произведений, симфонический оркестр большое значение придает и их записи и видеозаписи при помощи современного оборудования. Сотрудничая с рядом медиа-платформ, оркестр эти работы сможет представить и за пределами Армении.